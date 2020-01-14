الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. «نجيب محفوظ فيلسوفًا» على طاولة أتيليه القاهرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:11 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
نضال ممدوح
طباعة
يستضيف أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الندوة التي تنظمها مؤسسة مجاز الثقافية٬ لمناقشة أحدث إصدراتها٬ كتاب "نجيب محفوظ فيلسوفا" للدكتور أحمد عبد الحليم عطية، ويناقشه كلًا من: الدكتور سحر سامي والدكتور صلاح السروي والدكتور تامر فوزى.

يشار إلي أن، الكتاب يضم مجموعة مختارة من مقالات نجيب محفوظ الفلسفية التي كان قد بدأ كتابتها وهو ما زال طالبًا بقسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة، نشرت هذه المقالات في مجلات ودوريات مختلفة من سنة 1930 إلى 1935.

ومن بين هذه المقالات: احتضار معتقدات وتولد معتقدات٬ المرأة والوظائف العامة٬ المجتمع والرقي٬ تطور الفلسفة إلى ما قبل سقراط٬ فلسفة سقراط٬ الفلسفة عند الفلاسفة٬ ماذا تعني الفلسفة٬ فلسفة الحب٬ البراجمتزم أو الفلسفة العملية٬ فكرة الله في الفلسفة وغيرها.
اليوم.. «نجيب محفوظ فيلسوفًا» على طاولة أتيليه القاهرة
اليوم.. «نجيب محفوظ فيلسوفًا» على طاولة أتيليه القاهرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. عبدالرحمن بدوى.. فيلسوف الوجودية

تبسيط الكتابة الفلسفية فى "لاهوت غياب الرب"

زكي نجيب محمود.. حصاد السنين (بروفايل)

اليوم.. مناقشة "فلسفة الحكمة" بمعرض الإسكندرية للكتاب

موضوعات متعلقة

منذ يوم

جنا عمرو دياب فى إطلالة غريبة.. صور

منذ حوالي 21 ساعة

المتهمون بإدارة شقة للدعارة:اخترنا التجمع لاستقطاب الأثرياء

منذ حوالي 10 ساعة

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

الصور

image description

حمادة هلال ينعى مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

تامر حسني يحضر عزاء مدير أعمال الكينج (صور)

image description

نجوم الفن والمجتمع في عزاء مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

نجوم الفن يؤازرون الكينج في عزاء زوج شقيقته

image description

يسرا تعزي محمد منير في زوج شقيقته

الأكثر قراءة

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

صحفى يهدد نانسى عجرم وأسرتها بالقتل.. فيديو

أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

انفوجرافيك

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

دراسة توضح دور «الحشيش» فى علاج التوتر والقلق

فى 3 خطوات.. برنامج غذائى للسيطرة على مرض السكر

لخسارة وزنك.. النوم ضرورة لتنظيم هرمونات الشهية

10 نصائح للحامل أثناء السفر بالطائرة

الرئيس نيوز

حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا

البرلمان الليبي: جولة المفاوضات في موسكو انتهت دون اتفاق

بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري

أحمد موسى: قطر بتشترى السلاح وترميه

منوعات

علاج تجميلى ثورى يعيد الحياة للوجه

تقنية جديدة لقياس السمع خلال فحص العين

«جودى» تستطيع السباحة بعد تركيب أول زعنفة صناعية لها

دراسة: المحيطات العالمية سجلت أعلى درجة حرارة لها منذ 2019

كشكول

خبير أمريكي يجري عملية إصلاح "فتق إربي" لشاب في المستشفى التعليمى بطنطا

دكتورة التحرش بجامعة أسوان تروي تفاصيل الواقعة

"أيمن عاشور" يتفقد الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

برلماني عن واقعة التحرش بدكتورة أسوان: "الطالب قد يكون مظلومًا"

إسلام سياسي

قمة فرنسية لتعزيز مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة سكينة...والليلة الختامية ٢٢يناير

الرفاعية تتهم الشيعة بالوقوف وراء حملة إسقاط الأعلى للصوفية ... والهاشمى يرد :اتهامات باطلة

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف صفقات داعش وأردوغان

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

اليوم.. «نجيب محفوظ فيلسوفًا» على طاولة أتيليه القاهرة

اليوم.. مناقشة رواية "قهوة حبشى" للكاتب كمال رحيم بدار العين

اليوم.. افتتاح معرضين «أنامل ذهبية» و«أكتيوم» بمركز محمود سعيد

«ثقافة الغربية» تحذر من مخاطر التلوث البيئى