اليوم.. «نجيب محفوظ فيلسوفًا» على طاولة أتيليه القاهرة

يستضيف أتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الندوة التي تنظمها مؤسسة مجاز الثقافية٬ لمناقشة أحدث إصدراتها٬ كتاب "نجيب محفوظ فيلسوفا" للدكتور أحمد عبد الحليم عطية، ويناقشه كلًا من: الدكتور سحر سامي والدكتور صلاح السروي والدكتور تامر فوزى.



يشار إلي أن، الكتاب يضم مجموعة مختارة من مقالات نجيب محفوظ الفلسفية التي كان قد بدأ كتابتها وهو ما زال طالبًا بقسم الفلسفة بكلية الآداب، جامعة القاهرة، نشرت هذه المقالات في مجلات ودوريات مختلفة من سنة 1930 إلى 1935.



ومن بين هذه المقالات: احتضار معتقدات وتولد معتقدات٬ المرأة والوظائف العامة٬ المجتمع والرقي٬ تطور الفلسفة إلى ما قبل سقراط٬ فلسفة سقراط٬ الفلسفة عند الفلاسفة٬ ماذا تعني الفلسفة٬ فلسفة الحب٬ البراجمتزم أو الفلسفة العملية٬ فكرة الله في الفلسفة وغيرها.