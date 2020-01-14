الرئيس السنغالى: هناك حاجة ملحة لجعل مجلس الأمن أكثر شمولية

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال إن الحاجة أصبحت ملحة لجعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكثر شمولية.



وقال سال - خلال اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الثامن للجنة الاتحاد الافريقي للدول العشرة في العاصمة السنغالية داكار - أن هناك ضرورة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر شمولية في تكوينه وأكثر ديمقراطية في أدائه.



وأضاف أن "التمثيل الأكثر توازنا سيمنح أفريقيا مزيدًا من السلطة والشرعية فإفريقيا أكبر عدد من المنتمين إلى الأمم المتحدة من خلال 54 دولة".



ويشارك في لقاء السنغال الذي يركز على أهمية اتخاذ موقف موحد للدول الأفريقية للحصول على حق الفيتو ومقعد دائم بمجلس الأمن وزراء خارجية كل من الجزائر، وغينيا الإستوائية، وكينيا، وليبيا، وناميبيا، وأوغندا وجمهورية الكونغو والسنغال وسيراليون وزامبيا.



وتطالب الدول الأفريقية بمقعد دائم داخل مجلس الأمن بالأمم المتحدة ليتناسب مع حجم القارة، وكذلك أحقية دول القارة بالتمتع بحق الفيتو بالإضافة إلى أحقية أفريقيا في اختيار ممثليها في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.



يأتي هذا الاجتماع تمهيدًا للقمة الأفريقية المقرر عقدها في فبراير المقبل، وفي إطار التحضيرات للدورة القادمة للمفاوضات في إطار الأمم المتحدة.