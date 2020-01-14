الخارجية الكندية تستضيف اجتماعا لفريق التنسيق الدولي في لندن

يتوجه وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، إلى العاصمة البريطانية، لندن، لعقد اجتماع يوم الخميس المقبل في مقر السفارة الكندية، لفريق التنسيق الدولي والاستجابة لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.



وتجتمع كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان والمملكة المتحدة لمناقشة الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل وكيفية تأمين التعاون الكامل من السلطات الإيرانية لتحقيق المساءلة والشفافية والعدالة - بما في ذلك التعويضات - لعائلات الضحايا.



وقال وزير الخارجية الكندي في بيان أمس الاثنين "إن الدول الأعضاء في المجموعة الدولية للتنسيق والاستجابة لأسر الضحايا تقف متحدة في هذه المأساة معا، وسوف نستمر في توقع ومطالبة السلطات الإيرانية بالتعاون الكامل".