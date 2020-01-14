صحفى يهدد نانسى عجرم وأسرتها بالقتل.. فيديو

نشر أحد الصحفيين السوريين ويدعى وسيم زكور، فيديو عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يهدد فيه النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها وابنتيها بالقتل بعد شهر، في حالة عدم ظهور حقيقة مقتل الشاب السوري بمنزلهم.



وجاء تهديد وسيم زكور لنانسي وأسرتها، بعدما ظهرت أدلة جديدة في القضية تدين فادي الهاشم زوج نانسي عجرم وفتح التحقيق من جديد، وهدد الصحفي السوري أنه في حالة تدليس الحقيقة سينتقم لمواطنه بقتل نانسي أو أحد أفراد أسرتها.



وتعيش الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فترة صعبة بعدما قتل زوجها فادي الهاشم، أحد الشباب السوريين الذي تهجموا على منزله، وقام بإطلاق 16 رصاصة عليه من سلاحه الخاص، وتم القبض عليه والتحقيق معه وأفرج عنه بعدما أثبت أنه كان يدافع عن نفسه؛ إلا أن ظهور أدلة جديدة جعلت التحقيقات في القضية مازالت مستمرة.