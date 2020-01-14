«الخارجية»: استئناف اجتماعات سد النهضة فى واشنطن.. اليوم

شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري، في الاجتماع الثلاثي بين ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عٌقد أمس الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٠ بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية، اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٠ على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.