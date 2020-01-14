الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار الأدهم تصدر "المرايا النقدية" بمعرض القاهرة للكتاب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:50 ص
المرايا النقدية
المرايا النقدية
نضال ممدوح
طباعة
بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ يصدر عن دار الأدهم كتاب "المرايا النقدية.. والتجربة الشعرية عند محمد الشحات. بتقديم الدكتور رمضان بسطويسى محمد.

يضم الكتاب مجموعة دراسات ومقالات لعدد كبير من النقاد تناولت الأعمال الكاملة التي صدرت للشاعر في جزئين عام 2014 وكانت تضم عشر دواوين، ثم دراسات تتناول الدواوين التي صدرت بعد الأعمال الكاملة، وقد حظى ديوان الأخير "سيعود من بلد بعيد" بمجموعة كبيرة من الدراسات.

وأشار د. بسطويسى في مقدمته بأنه قد تنوعت الدراسات المقدمة في هذا الكتاب بين الكتابة عن الموضوعات والقضايا التي تطرحها دواوين الشاعر محمد الشحات وبين تقنيات الكتابة الشعرية واللغة٬ وكلها دراسات عميقة وجادة وتنم عن فهم عميق لدواوين الشاعر لذلك أحاول اختيار زاوية أخري من عالمه الشعري، وهي الكشف عن رؤيته للعالم والوجود عبر الدواوين التي قدمها عبر سنوات عمره، ومن يقرأها بهذه الطريقة سيكتشف أنه أمام (سيرة حياة) تولد وتمتد عبر خبرات الحياة والسياسة والوجود٬ وتتداخل مع أحداث حياته بشكل يجعل من الدواوين مرآة عاكسة لحياته لدرجة أنه يخصص ديوانا كاملا يخاطب فيه ابنه الذي هاجر خارج الوطن، ويسأله العودة إلى حضنه.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

منذ حوالي 13 ساعة

شائعات تحاصر نانسي عجرم.. آخرها «ذا فويس كيدز»

منذ حوالي 16 ساعة

المتهمون بإدارة شقة للدعارة:اخترنا التجمع لاستقطاب الأثرياء

منذ حوالي 10 ساعة

بطاقة تموين بـ300 جنيه على «فيسبوك».. و«القاضي»: كارثة

الصور

image description

حمادة هلال ينعى مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

تامر حسني يحضر عزاء مدير أعمال الكينج (صور)

image description

نجوم الفن والمجتمع في عزاء مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

نجوم الفن يؤازرون الكينج في عزاء زوج شقيقته

image description

يسرا تعزي محمد منير في زوج شقيقته

الأكثر قراءة

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

مستشار رئيس حزب أردوغان يدعو لـ«الجلوس مع مصر»

انفوجرافيك

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

علاج جديد للسرطان بطريقة الإشعاع

روتين جديد يجنبك الإصابة بالزهايمر

اكتشاف بكتيريا خارقة تهدد البشرية

خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب

الرئيس نيوز

حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا

البرلمان الليبي: جولة المفاوضات في موسكو انتهت دون اتفاق

بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري

أحمد موسى: قطر بتشترى السلاح وترميه

منوعات

رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع كيكى سيتين خلفًا لفالفيردى

تحويل طائرة بوينج إلى مكتبة للأطفال في مكسيكو سيتي

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

دراسة: مشاهدة الأفلام في السينما مفيدة للجسد والمخ

كشكول

خبير أمريكي يجري عملية إصلاح "فتق إربي" لشاب في المستشفى التعليمى بطنطا

دكتورة التحرش بجامعة أسوان تروي تفاصيل الواقعة

"أيمن عاشور" يتفقد الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

برلماني عن واقعة التحرش بدكتورة أسوان: "الطالب قد يكون مظلومًا"

إسلام سياسي

قمة فرنسية لتعزيز مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة سكينة...والليلة الختامية ٢٢يناير

الرفاعية تتهم الشيعة بالوقوف وراء حملة إسقاط الأعلى للصوفية ... والهاشمى يرد :اتهامات باطلة

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف صفقات داعش وأردوغان

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

«ثقافة الغربية» تحذر من مخاطر التلوث البيئى

محمد توفيق: «على وصفية.. قصة حب» أثبتت أن التاريخ هو المستقبل

تفاصيل الأمسية الثانية من ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربى

وزيرة الثقافة: السيسي وجه بنشر الفعاليات بأنحاء الجمهورية