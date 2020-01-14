دار الأدهم تصدر "المرايا النقدية" بمعرض القاهرة للكتاب

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ يصدر عن دار الأدهم كتاب "المرايا النقدية.. والتجربة الشعرية عند محمد الشحات. بتقديم الدكتور رمضان بسطويسى محمد.



يضم الكتاب مجموعة دراسات ومقالات لعدد كبير من النقاد تناولت الأعمال الكاملة التي صدرت للشاعر في جزئين عام 2014 وكانت تضم عشر دواوين، ثم دراسات تتناول الدواوين التي صدرت بعد الأعمال الكاملة، وقد حظى ديوان الأخير "سيعود من بلد بعيد" بمجموعة كبيرة من الدراسات.



وأشار د. بسطويسى في مقدمته بأنه قد تنوعت الدراسات المقدمة في هذا الكتاب بين الكتابة عن الموضوعات والقضايا التي تطرحها دواوين الشاعر محمد الشحات وبين تقنيات الكتابة الشعرية واللغة٬ وكلها دراسات عميقة وجادة وتنم عن فهم عميق لدواوين الشاعر لذلك أحاول اختيار زاوية أخري من عالمه الشعري، وهي الكشف عن رؤيته للعالم والوجود عبر الدواوين التي قدمها عبر سنوات عمره، ومن يقرأها بهذه الطريقة سيكتشف أنه أمام (سيرة حياة) تولد وتمتد عبر خبرات الحياة والسياسة والوجود٬ وتتداخل مع أحداث حياته بشكل يجعل من الدواوين مرآة عاكسة لحياته لدرجة أنه يخصص ديوانا كاملا يخاطب فيه ابنه الذي هاجر خارج الوطن، ويسأله العودة إلى حضنه.