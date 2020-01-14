الجيش الليبى: جاهزون ومصممون على تحقيق النصر

أعلن الجيش الوطني الليبي جاهزيته لتحقيق النصر، قائلا: "جاهزون ومصممون على تحقيق النصر" حسبما أفادت "العربية" في نبأ عاجل.



وكانت تجددت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد تردد أنباء عن مغادرة المشير حفتر لموسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة. فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.



ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.