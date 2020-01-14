شاهد.. أول ظهور لجورج سيدهم بعد غياب سنوات طويلة

نشر المستشار أمير رمزي، صورة له بصحبة الفنان القدير جورج سيدهم، أثناء زياراته له في منزله ليطمئن على صحته بصحبة شقيقة الفنان هاني رمزي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع على السوشيال ميديا، متساءلين عن حالته الصحية، خاصة أن علامات السن والكبر كانت تسيطر عليه.



وتعد هذه الصورة بمثابة الظهور الأول لجورج سيدهم بعد اختفاء طويل جدا دام لسنوات كبيرة بسبب مرضه، وكان أخر ظهور لجورج سيدهم من خلاله مداخه تليفونية مع الإعلامي وائل الأبراشي في برنامج «كل يوم» على قناة «on e»K وخلال حديث زوجته تحدث جورج سيدهم لجمهوره، قائلا: «بحبكم وحشتوني» وطمأنت وقتها زوجته جمهوره على صحته.