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الصحة

بـ«التنويم المغناطيسى».. علاج جديد للقولون العصبى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:30 ص
التنويم المغناطيسى
التنويم المغناطيسى
إسلام جمال
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يُعد القولون العصبي أحد الاضطرابات المزمنة والشائعة إلى حد كبير، حيث يصيب الجهاز الهضمي على وجه التحديد، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشاكل.

وقد توصل عدد من العلماء إلى طريقة جديدة للعلاج عن طريق «التنويم المغناطيسي»، وفقًا لما ذكره موقع «healthination» الطبي.

وأوضح الباحثون، أن العلاج بـ«التنويم المغناطيسي» يمكن استخدامه كعلاج طبي لحالات مثل متلازمة القولون العصبي، فقد تعتقد أن التنويم المغناطيسي مخصص للترفيه فقط، ولكن يمكن أن يتم استخدمه لعلاج فعال للقولون العصبي.

والعلاج بـ«التنويم المغناطيسي» الموجه للأمعاء ليس هو نفسه التنويم المغناطيسي الذي رأيته والذي يتمثل في دخولك في نوبة من النوم، ولكن عبارة عن تهدئة الامعاء عن طريق الاسترخاء.

وأشار الباحثون إلى أن العلاج بـ«التنويم المغناطيسي» للقولون العصبي، يشبه إلى حد كبير التأمل الموجه الذي يقودك فيه معالج التنويم المغناطيسي السريري من خلال الاسترخاء التدريجي لتحسين وظيفة الأمعاء.

وأضاف الباحثون أن العلاج بـ«التنويم المغناطيسي» علاج إضافي بجانب الأدوية المعتادة، حيث أكدت الكثير من الدراسات أن العلاج بـ«التنويم المغناطيسي» يساعد في تحقيق نتيجة فعالة لأدوية القولون.

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