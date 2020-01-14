منظمة الطيران الدولية سترسل خبيرا إلى إيران للمساعدة بتحقيقات الطائرة الأوكرانية

أعلنت منظمة الطيران الدولية، أنها سترسل خبيرًا إلى إيران للمساعدة بتحقيقات الطائرة الأوكرانية التي سقطت إثر ضربها بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، أثناء قصف القوات الإيرانية لعدد من المواقع العسكرية الأمريكية في العراق؛ ردًا على مقتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.



كان بيان عسكري إيراني، قد أفاد فجر السبت، بأن الطائرة الأوكرانية أُسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي كانت تضرب فيه إيران مواقع عسكرية أمريكية في العراق.



وأعلن النظام الإيراني تشكيل لجنة دولية تضم ممثلين من مجموعة من الدول المختلفة من أجل متابعة سير التحقيقات في قضية قصف الطائرة الأوكرانية.



وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي، الذي أسفر عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.



وكتب «روحاني» على موقع «تويتر»: «خلص التحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة إلى أن صواريخ أطلقت للأسف بسبب خطأ بشري تسبب في التحطم الرهيب لطائرة الركاب الإيرانية، وموت 176 من الأشخاص الأبرياء».



كانت إيران قد نفت في البداية سقوط الطائرة جراء الإصابة بصاروخ.



وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز «بوينج 800-737»، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.