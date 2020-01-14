موعد عرض مسلسل «ختم نمر» على قناة «ON E»

تبدأ مجموعة قنوات «ON» بعرض مسلسل «ختم نمر» بداية من يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير، على قناة «ON E»، كعرض أول وحصري.



والمسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة، حيث تصل عدد حلقاته إلى 45 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.



والمسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والأثارة وينتمي لنوعية الأعمال السابنس، وهو أول بطولة للفنان أحمد صلاح حسني وتشاركع بطولته الفنانة السورية نسرين طافش في أولى أعمالها الدرامية في مصر، بالإضافة لكل من ميريهان حسين وتامر شلتوت وأمير صلاح الدين وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد صلاح حسني.