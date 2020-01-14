«الأرصاد»: شبورة مائية تضرب البلاد اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التبنؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس، اليوم الثلاثاء، ستضرب البلاد شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأضاف «شاهين»، قائلًا: «إن الطقس سيكون معتدل على شمال البلاد مائل لدفء جنوب البلاد نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار أقصى الغرب».



وأوضح أن الرياح ستكون معتدلة تنشط غربًا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والفرصة مهيأة لسقوط أمطار أقصى الغرب.