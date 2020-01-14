تجدد الاشتباكات فى منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس

تجددت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت "العربية" في نبأ عاجل.



وأضافت "العربية" أن تجدد الاشتباكات جاء بالتزامن مع تردد أنباء عن مغادرة المشير حفتر لموسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة.



فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.



ودعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.



وشملت مسودة الاتفاق خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا.