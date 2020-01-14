الشيوخ الأمريكى يعتزم إجراء نقاش بشأن سلطات الحرب على إيران

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، أمس الإثنين، إنه يتوقع أن يناقش المجلس قريبًا قرارًا بشأن سلطات الحرب لكنه لم يقدم أي موعد محدد.



وقال «ماكونيل»، في مجلس الشيوخ «أتوقع أن يناقش المجلس قريبًا قرار عضو مجلس الشيوخ تيم كين بشأن سلطات الحرب»، مضيفًا أنه سوف يعارض الإجراء بقوة.



ومن شأن القرار المرافق لقرار أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الأسبوع الماضي، أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بأي عمل عسكري آخر ضد إيران دون تفويض من الكونجرس.



وأقر مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران، بعد أيام من إصداره الأوامر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة أودت بحياة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



ولم يصدر إعلان بخصوص الموعد المحتمل لتصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون.