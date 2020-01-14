«صفعته على وجهه».. مراقب أمن يقتل زوجته خنقًا بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس مراقب أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته خنقا بسبب صفعة على وجهه، خلال مشادة بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة.



تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم المنتزه ثالث، يفيد بقيام موظف بقتل زوجته بمنطقة خورشيد، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما بشقتهما.



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها "آمال. ع. ع"، 42 سنة، ربة منزل، مسجاة بأرضية حجرة النوم، ترتدي كامل ملابسها.



وكشفت التحقيقات قيام زوجها المتهم "محمد. م"، 29 سنة، مراقب أمن بشركة للحديد والصلب، إثر مشادة كلامية بينهما، وتم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته قرر أن المجني عليها قامت بصفعه على وجهه أثناء مشادة كلامية بينهما على مصروف البيت، على إثرها قام بخنقها بعدما أهانته وضربته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.