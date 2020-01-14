النفط يهبط 1% مع تحول التركيز لمخزون الوقود الأمريكى المرتفع

تراجعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، مساء أمس الإثنين، مع انحسار توترات الشرق الأوسط، وتحول انتباه المستثمرين صوب طلب موسمي فاتر عقب تقرير الأسبوع الماضي الذي أظهر زيادات ضخمة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة.



وتحدد سعر التسوية لخام برنت منخفضًا 78 سنتًا عند 64.20 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 96 سنتًا ليغلق على 58.08 دولار للبرميل.



وأضعفت هوامش أرباح التكرير الأمريكية في منتجات البترول أسعار النفط، لاسيما بعدما قال المحللون إنه طلب شتوي على زيت التدفئة جاء مخيبا لآمال الموردين مع انخفاض هوامش أرباح البنزين.



وقال توم كلوزا، المدير العالمي لتحليلات الطاقة في خدمة معلومات أسعار النفط «أوبيس»: «من الصعب أن يرتفع النفط الخام إذا كانت شركات التكرير تواصل خسارة المال أو على أفضل الأحوال تغطي تكلفة إنتاج البنزين».



وزادت مخزونات البنزين الأمريكية أكبر زيادة أسبوعية في أربع سنوات، إذ صعدت 9.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير، حسبما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي.



وارتفع إجمالي مخزونات البنزين نحو خمسة بالمئة على متوسط خمس سنوات لهذه الفترة من السنة، حسبما ذكر تقرير الإدارة.



ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.3 مليون برميل على مدار الأسبوع، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 3.9 مليون برميل.