رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع كيكى سيتين خلفًا لفالفيردى

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع كيكي سيتين، المدير الفني السابق لفريق ريال بيتيس، في منصب المدير الفني للفريق عقب إقالة إرنستو فالفيردي.



وكان الموقع الرسمي للنادي أعلن منذ قليل عن إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق بعد خروجه من بطولة كأس السوبر المحلي بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في نصف النهائي.



وأعلن الموقع الرسمي للنادي التعاقد مع سيتين بعقد يمتد لسنتين ونصف حتى يونيو من عام 2022.



وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة استدعى فالفيردي إلى مكتبه بعد ظهر الإثنين، في إشارة إلى احتمال إعلان إقالة فالفيردي.



فالفيردي صاحب الـ 55 عامًا، كان تولي الإدارة الفنية للنادي الكتالوني في صيف 2017 قادمًا من أتلتيك بلباو، وقاد الفريق في 3 سنوات ماضية في 145 مباراة بجميع البطولات.



وحقق فالفيردي 97 فوزًا، 32 تعادلًا و16 هزيمة فقط، كما إنه توج بأربعة بطولات مع الفريق بموجب بطولتين الليجا، كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني كلنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال الذي يحلم به عشاق البارسا منذ أخر تتويج في 2014.