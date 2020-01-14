الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
تجدد الاشتباكات فى منطقة صلاح الدين جنوب طرابلس حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا

عالم

إيران تهدد بريطانيا: أى خطأ جديد سيواجه برد شديد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حذرت الخارجية الإيرانية في بيان ردا على الإجراءات البريطانية والتصريحات غير المناسبة، من أن أي خطأ جديد لبريطانيا سيواجه برد شديد ومتناسب، وإذا ما استمرت مثل هذه التصرفات فلن يجري الاكتفاء باستدعاء السفير.

وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان بشدة، الخطوة غير القانونية وغير المهنية للسفير البريطاني لدى طهران وتواجده المشبوه في تجمع داخلي، وكذلك التصريحات غير المناسبة لمسؤولين آخرين في بريطانيا، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ونددت من جديد بالتصريحات غير المقبولة لرئيس وزراء النظام البريطاني ووزيرا خارجية ودفاع هذا النظام فيما يتعلق بالعمل الإرهابي لترامب، في اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما والذي يعد بمثابة تماشي ومشاركة الكيان البريطاني مع الإجراء الإرهابي الأمريكي، وفق البيان".

وأكد البيان أن تواجد السفير البريطاني في تجمع داخلي يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للبلاد، ويتعارض مع المبادئ السائدة على صعيد العلاقات الدبلوماسية وتعزز شبهة مشاركة هذا البلد في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة للإدارة الأمريكية.

وفي إشارة إلى تهديدات وزير الخارجية البريطانية الاثنين بفرض مزيد من الحظر على إيران، قال البيان إنه من الواضح أن النظام البريطاني ما زال يتشبث بأوهامه المعادية لإيران على أساس خطأ خطير في الحسابات والسعي إلى زيادة التوترات في البلاد وفي علاقاته مع إيران".

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أدان أمس الاثنين احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران بوصفه "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وقد استدعت الحكومة البريطانية السفير الإيراني في لندن على خلفية التصرف "غير المقبول" باحتجاز السفير البريطاني، الذي كان يشارك حسبما تردد في وقفة تأبين لضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت، الأحد، السفير البريطاني في طهران روب ماكير لإبلاغه احتجاجا رسميا "لقيامه بسلوك غير متعارف عليه وحضوره في تجمعات غير قانونية" الليلة السابقة.

وكان ماكير أوضح أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران. وكتب على موقع تويتر:"أستطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات!. فقد توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا- وبعضهم بريطانيون".

كانت إيران اعترفت، السبت، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد، بعد أن كان بيان عسكري إيراني قد أفاد بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الباز: «تسليم مقاطيع الإخوان» أول شروط مصر للجلوس مع تركيا

منذ حوالي 11 ساعة

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

9 يتشاجرون بـ«الطوب» داخل قطار: «أنا اللي هقعد»

منذ حوالي 12 ساعة

شائعات تحاصر نانسي عجرم.. آخرها «ذا فويس كيدز»

الصور

image description

حمادة هلال ينعى مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

تامر حسني يحضر عزاء مدير أعمال الكينج (صور)

image description

نجوم الفن والمجتمع في عزاء مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

نجوم الفن يؤازرون الكينج في عزاء زوج شقيقته

image description

يسرا تعزي محمد منير في زوج شقيقته

الأكثر قراءة

أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

الباز: «تسليم مقاطيع الإخوان» أول شروط مصر للجلوس مع تركيا

مستشار رئيس حزب أردوغان يدعو لـ«الجلوس مع مصر»

انفوجرافيك

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

علاج جديد للسرطان بطريقة الإشعاع

روتين جديد يجنبك الإصابة بالزهايمر

اكتشاف بكتيريا خارقة تهدد البشرية

خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب

الرئيس نيوز

حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا

البرلمان الليبي: جولة المفاوضات في موسكو انتهت دون اتفاق

بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري

أحمد موسى: قطر بتشترى السلاح وترميه

منوعات

رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع كيكى سيتين خلفًا لفالفيردى

تحويل طائرة بوينج إلى مكتبة للأطفال في مكسيكو سيتي

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

دراسة: مشاهدة الأفلام في السينما مفيدة للجسد والمخ

كشكول

خبير أمريكي يجري عملية إصلاح "فتق إربي" لشاب في المستشفى التعليمى بطنطا

دكتورة التحرش بجامعة أسوان تروي تفاصيل الواقعة

"أيمن عاشور" يتفقد الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

برلماني عن واقعة التحرش بدكتورة أسوان: "الطالب قد يكون مظلومًا"

إسلام سياسي

قمة فرنسية لتعزيز مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة سكينة...والليلة الختامية ٢٢يناير

الرفاعية تتهم الشيعة بالوقوف وراء حملة إسقاط الأعلى للصوفية ... والهاشمى يرد :اتهامات باطلة

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف صفقات داعش وأردوغان

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

«ثقافة الغربية» تحذر من مخاطر التلوث البيئى

وزيرة الثقافة: السيسي وجه بنشر الفعاليات بأنحاء الجمهورية

إبراهيم نصر الله يوقع «ثلاثية الأجراس» بالمعادي.. الجمعة

«قبرص بعد العاصفة» لـ محمود سعيد تثير الجدل مجددًا