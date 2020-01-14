إيران تهدد بريطانيا: أى خطأ جديد سيواجه برد شديد

حذرت الخارجية الإيرانية في بيان ردا على الإجراءات البريطانية والتصريحات غير المناسبة، من أن أي خطأ جديد لبريطانيا سيواجه برد شديد ومتناسب، وإذا ما استمرت مثل هذه التصرفات فلن يجري الاكتفاء باستدعاء السفير.



وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان بشدة، الخطوة غير القانونية وغير المهنية للسفير البريطاني لدى طهران وتواجده المشبوه في تجمع داخلي، وكذلك التصريحات غير المناسبة لمسؤولين آخرين في بريطانيا، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



ونددت من جديد بالتصريحات غير المقبولة لرئيس وزراء النظام البريطاني ووزيرا خارجية ودفاع هذا النظام فيما يتعلق بالعمل الإرهابي لترامب، في اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما والذي يعد بمثابة تماشي ومشاركة الكيان البريطاني مع الإجراء الإرهابي الأمريكي، وفق البيان".



وأكد البيان أن تواجد السفير البريطاني في تجمع داخلي يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للبلاد، ويتعارض مع المبادئ السائدة على صعيد العلاقات الدبلوماسية وتعزز شبهة مشاركة هذا البلد في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة للإدارة الأمريكية.



وفي إشارة إلى تهديدات وزير الخارجية البريطانية الاثنين بفرض مزيد من الحظر على إيران، قال البيان إنه من الواضح أن النظام البريطاني ما زال يتشبث بأوهامه المعادية لإيران على أساس خطأ خطير في الحسابات والسعي إلى زيادة التوترات في البلاد وفي علاقاته مع إيران".



كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أدان أمس الاثنين احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران بوصفه "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



وقد استدعت الحكومة البريطانية السفير الإيراني في لندن على خلفية التصرف "غير المقبول" باحتجاز السفير البريطاني، الذي كان يشارك حسبما تردد في وقفة تأبين لضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي.



وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت، الأحد، السفير البريطاني في طهران روب ماكير لإبلاغه احتجاجا رسميا "لقيامه بسلوك غير متعارف عليه وحضوره في تجمعات غير قانونية" الليلة السابقة.



وكان ماكير أوضح أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران. وكتب على موقع تويتر:"أستطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات!. فقد توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا- وبعضهم بريطانيون".



كانت إيران اعترفت، السبت، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد، بعد أن كان بيان عسكري إيراني قد أفاد بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.