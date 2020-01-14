خبير استراتيجى: موقف القيادة السياسية حول مياة النيل حاسم ومشرف

قال المستشار رمضان عزام، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، أن بيان الخارجية بشأن أزمة سد النهضة كان بيانًا موقوتًا وضروريًا، وذلك للتعبير عن الموقف الرسمي للحكومة المصرية تجاه ما ورد في البيان الرسمي الإثيوبي، مؤكدًا أن القيادة السياسية لم تسمح بأي قرار يضر بمصلحة الشعب المصري، ولم تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل، وموقفها حسام ومشرف.



وأوضح «عزام»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ليس من حق إثيوبيا ملء وتشغيل سد النهضة دون موافقة طرفي النزاع مصر والسودان، وذلك وفقا للبند رقم 4 «مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب» في اتفاقية إعلان المبادئ الصادرة 23 مارس 2015.



وأشار إلى أن عدم التوافق مع مصر له آثار سلبية كبيرة على الداخل الإثيوبي لأن السد منخفض، ولايمكن استغلاله في توفير الكهرباء للسكان مع عدم القدرة على تصدير أكثر من 15% من الطاقة المولدة من السد وإنشاء شبكة داخلية بقيمة 2 مليار.