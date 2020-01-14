«تشريعية النواب» ترفض طلب «المأذونين» بتحرير أجورهم

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لدراسة وتعديل مشروعات قوانين تنظيم نشاط المأذونين المقدمة من الحكومة والنواب، برئاسة المستشار حسن بسيوني، إن اللجنة عقدت، أمس الإثنين، مائدة حوار حول القانون، بحضور عدد من المأذونين، وذلك للاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم ومقتراحتهم في شأن القانون.



وأضاف «العليمي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أغلب الحضور طالبوا بعدم تقيد أجرهم بحد معين، وترك هذا الأمر لتقدير المأذون نفسه، وهو ما رفضته اللجنة؛ انطلاقًا من سعيها للموازنة بين التشريع والمجتمع وأصحاب المهنة.



واستطرد، أما المطالب الأخرى فكان أبرزها المطالبة بالتأمين عليهم واخضاعهم للتأمين الصحي الشامل، وهي أمور عالجها القانون بالفعل.



وفي السياق ذاته، قال «العليمي» إن اللجنة ستستأنف اجتماعتها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة القانون بحضور ممثلي الحكومة.