أسهم التكنولوجيا ترفع ستاندرد أند بورز وناسداك لذرى قياسية

رفعت أبل وشركات التكنولوجيا المفضلة الأخرى الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، أمس الإثنين، مدعومة بحالة التفاؤل حيال توقيع اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، وتقارير نتائج الربع الرابع من 2019 التي يبدأ صدورها قريبًا.



وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 82.13 نقطة بما يعادل 0.28 بالمئة ليصل إلى 28905.9 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.72 نقطة أو 0.70 بالمئة مسجلا 3288.07 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 95.07 نقطة أو 1.04 بالمئة إلى 9273.93 نقطة.



واستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس الإثنين، إذ يترقب المستثمرون توقيع اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بدء موسم أرباح الربع الرابع.



وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 45.24 نقطة بما يعادل 0.16 بالمئة ليصل إلى 28869.01 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" 5.78 نقاط أو 0.18 بالمئة إلى 3271.13 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 34.86 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 9213.72 نقطة.