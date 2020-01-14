حبس 3 مشرفين أمن بمستشفى فى الإسكندرية اعتدوا على شخص وزوجته

قرر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بالإسكندرية، حبس 3 مشرفين أمن بمستشفى "طوسون" للتأمين الصحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار زميلهم، بعد اتهامهم بالاعتداء بالضرب على شخص وزوجته داخل المستشفى، وإصابتهما بجروح وكسر وكدمات، وسرعة طلب تحريات المباحث.



كما قررت النيابة استدعاء مدير المستشفى ومدير الشؤون الإدارية ومدير شركة الأمن التابع لها المتهمين لسؤالهم عن الواقعة.



وكشف التقرير الطبي عن إصابة الزوج بكسر في الأنف وخلع بالكتف، وإصابة زوجته بكسر في الساعد الأيسر وعاهة مستديمة في الأسنان.



كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بورود بلاغ من محمود خميس، ٣٥ سنة، يفيد أنه أثناء قيامه وزوجته بزيارة أحد أقاربها بمستشفى طوسون للتأمين الصحي، لإجرائه عملية جراحة "الزائدة الدودية"، اعتدى عليهما طاقم أمن المستشفى بالضرب، بعد أن طلب أحد مشرفي الأمن منهما الخروج من المستشفى لانتهاء موعد الزيارة، فأخبره بالانتظار عدة دقائق لحين خروج زوجته الحامل من دورة المياه ومغادرة المستشفى بعدها، وفوجئ بأمن المستشفى يتعدي عليه بالسب والقذف والضرب، وضرب زوجته عقب خروجها من دورة المياه، وذلك أمام المرضى والعاملين بالمستشفى.



وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة البلاغ، وتم إلقاء القبض على كل من المتهمين محمد. خ، 37 سنة، وخميس. إ، 27 سنة، وحسين. ا، 26 سنة، بالاشتراك مع زميلهم "الهارب"، جميعهم من مشرفي الأمن العاملين بالمستشفى المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.