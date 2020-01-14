متحدث الحكومة: قصة «جحا وابنه والحمار» لخصت لي جزءا كبيرا من فلسفة الحياة

عاد من واشنطن لينال قسطًا من الراحة والهدوء بعد مشقة وعناء نحو 19 عاما من العمل فى وزارة الخارجية والتنقل الدبلوماسي بين دول مختلفة، بدأ بالعمل في الإدارات المختلفة، ثم الانتقال للعمل بسفارتنا في دولة مالاوي، نائبًا للسفير المصري هناك لمدة 3 سنوات، قضى منها 9 أشهر يدير السفارة بشكل كامل، أجرى خلالها لقاءً ثنائيًا مع رئيس جمهورية مالاوي «بينجو وا موتاريكا» وقتها، وهو ابن الـ 25 عاما، عمل بعدها سكرتير ثاني ثم سكرتير أول بسفارتنا في أنقرة بتركيا، انتهاءً بـ قنصل مصر في سفارتنا بواشنطن فى العام الأخير له بالسفارة، سبقتها 3 سنوات مستشارا مسؤولا عن ملف الشئون الداخلية الأمريكية، وملف التعليم والثقافة، كما اشترك في إدارة ملف علاقات مصر مع الكونجرس، وعدد من الملفات الأخرى التى استمر في تغطيتها جميعًا في نفس الوقت حتى عودته لمصر نهاية أغسطس ٢٠١٨.



قبل مرور شهر على عودته من واشنطن، تلقى المستشار نادر سعد اتصالا بالترشح لمنصب المتحدث باسم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من قبل مستشاره الإعلامي هاني يونس، انتابه وقتها شيئ من الحيرة، كونه واصل العمل لفترة ليست قليلة بشكل مستمر، إضافة إلى أن العمل مع الدكتور مدبولي أيضا شاق للغاية بسبب نشاط رئيس الوزراء الذى لا ينقطع، إلا أنه في الأخير وعلى الفور التقى الدكتور مدبولي لمدة زمنية لم تتخطى ربع ساعة من الحديث بينهما، انتهت بتنصيبه متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك إبان شهر أكتوبر 2018 أي بعد تولي الدكتور مدبولي رئاسة الوزراء بنحو 3 أشهر.



المستشار نادر سعد، أحد كوادر وزارة الخارجية الشابة، وعندما نبحث فيمن سبقوه سنجده الأصغر سنا بين كل من سبقوه لنفس المنصب قادمين من وزارة الخارجية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وكان عمل مساعدا لمستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية السفير علاء الحديدي وقت حكومة قنديل، واستمر سعد بعدها في حكومة الببلاوي، وبعدها لمدة 3 أشهر مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، ثم غادر للعمل ضمن فريقنا في سفارة مصر بواشنطن لقضاء "البوست" الخاص به وفقا لبروتوكولات وزارة الخارجية بإرسال ممثلين للسفارات يقضون فترة 4 سنوات، وذلك في الفترة بين 2012 لـ 2014.



قد يصاب بعضنا بشئ من الاستغراب والدهشة عندما نعلم قصة الثلاثي الشهيرة "جحا وابنه والحمار"، حينما كان يسيرون معًا وكلما مروا بقوم انتقدوا وضعهم، اختزلت لنادر سعد جزء كبير من فلسفة الحياة، في أن إرضاء كل الناس غاية لا تُدرَك، وأن النقد سيأتيك مهما فعلت، فما دام الأمر كذلك، افعل ما تؤمن به وما يمليه عليك ضميرك، واترك النتائج على الله، بحسب حكايته لنا.



أضف إلى ما سبق أنه تعلم الصبر من هوايته لصيد الأسماك وتشجيعه لنادي الزمالك، حسبما كشف لنا، غير أنه يمارس لعب كرة القدم وقتما تتيح له الظروف، ليس لديه مطرب مفضل، ولكن لديه أغاني مفضلة لمطربين ومطربات من الزمن القديم والحديث، وإن كان عبد الحليم حافظ يحتل مساحة خاصة بينهم بالنسبة له.



من بين المستغربات في شخصية نادر سعد أنه لا يفضل الحديث كثيرا في التليفون، إذ يفضل التواصل بالكتابة كونها تسهل وتتيح له الرد عندما يكون حاضرا في إحدى الاجتماعات التي لا تسمح بالرد على التليفون، ويعتبرها طريقة أكثر راحة، وعلى كل يتحدث مع البرامج والصحف ولكن للحاجة والضرورة فقط.



أيضا من ضمن الغرائب العجيبة في شخصية المتحدث باسم رئاسة الوزراء الحالي، أنك لن تجد له أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي بالنسبة له تثير حالة من الاستقطاب التي لا يهواها إطلاقا، ولربما يجد نفسه في "خناقة" بسبب التعبير عن رأيه في قضية ما، إذا هي وسيلة لا تناسب طبيعة شخصيته.



يمكن أن نطلق على نادر سعد شاهدا على حقبة زمنية هامة في تاريخ بلادنا، حيث بدأ العمل في مقر رئاسة الوزراء في فترة عصيبة عاشتها الدولة المصرية بدءا من حكومة قنديل، مرورا باندلاع ثورة 30 يونيو وتولي الدكتور الببلاوي رئاسة الحكومة، ومن ثم العمل مع المهندس إبراهيم محلب لفترة وجيزة، ما يعني أن الرجل يعرف جيدا كيف كانت تدار البلاد في هذه الفترات، إذا هو شاهد على هذا العصر، لكنه لا يتحدث مع أحد حولها ويكتفي بالاحتفاظ لنفسه لربما يأتي يوم ويحكي لنا.



جوزائي، وعن قرب تجد فيه كل صفات البرج ما عدا صفتي "المودي والهوائي"، إذ يتمتع بشخصية هادئة متزنة تقابل الجميع أيا كان موقعهم أو منصبهم بابتسامة صافية تشعرك بالألفة من ناحيته، اتخذ من حلمه دافعا دعاه يركز عليه منذ مرحلة دراسته الثانوية، حيث كان يراوده وهو فى الصف الأول الثانوي حلم الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية، وبالفعل التحق بها بعد تفوقه في الثانوية، وحصوله على الترتيب الخامس بين أبناء محافظته، وأنهى دراسته بجامعة القاهرة، حقق فيها تقديرات عليا، حيث حصل على المركز الثالث في دفعته قسم العلوم السياسية، أهلته للتقدم لاختبارات الخارجية المصرية والقبول منذ تقدمه في المرة الأولى، في إبريل من العام 2001.



حكي لنا نادر سعد عن الربع ساعة الأولى التي التقى خلالها الدكتور مصطفى مدبولي باعتبارها مدة زمنية كافية لتعرف كيف يفكر الدكتور رئيس الوزراء من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه لا يحتاج لساعة أو ساعتين حتى يفحص ويعرف الشخصية الماثلة أمامة، فهو جيد في قراءة الأشخاص بشكل فوق العادي، إلى جانب سياسته التي تقوم فعليا على تمكين الشباب الذي يستحق ومساندته ودعمه، ولا غرابة في ذلك فكل معاونيه ومساعديه قبل وبعد رئاسته للوزراء كانت من الشباب.



روى لنا أيضا أنه شعر بكثير من الراحة في العمل مع الدكتور مدبولي خلال قرابة العام والنصف عام التي قضاها من العمل في هذا المنصب، لم يحدث أن سألني عن لماذا قلت أو لماذا لم تقل؟ منحنى الثقة ومنحني أيضا مساحة كبيرة من الحرية في أداء مهامى، ونادرا ما تجد رئيس وزراء بهذا الشكل، إذًا نحن أمام عصر جديد يؤمن بقدرات وإمكانيات الشباب.



من ضمن المهارات التي يمتلكها نادر سعد بخلاف التأهيل الدبلوماسي المتأصل في شخصيته، وإجادته التحدث باللغة الانجليزية، أن لديه إلمام بالفرنسية أيضا ولكن بقدر أقل من السابقة، كما تعلم الكثير من مفردات اللغة التركية في الفترة التي قضاها في سفارتنا هناك، بالإضافة إلى تأثره وعشقه لكتب الفكر السياسي وتحليل النظم السياسية التي درسها في قسم العلوم السياسية بالكلية لـ كبار كتاب العلوم السياسية والفلاسفة.



يبلغ عامه الـ الثالث والأربعون فى يونيو القادم، قضى منها نحو 19 عاما من العمل الدبلوماسي والحكومي، من مواليد مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، له أخوين وأخت، والأب والأم، يعيشون جميعا في مسقط رأسه، ويسافر لهم بشكل متواصل كلما سمحت له الظروف، أتم تعليمه حتى الثانوي هناك، يعتز بأنه من أبناء التعليم الحكومي، ليس من أبناء عائلته من يعملون بالخارجية، وليس محسوبا على أحد، غير أنه صمم على تحقيق طموحه وحلمه بالسير تجاهه فقط من خلال الاجتهاد الشخصي والتركيز في مستقبله وكيف سيحقق حلمه.



المتحدثين السابقين بالترتيب:

1 – السفير مجدي راضي 6 سنوات متواصلة.. أول متحدث باسم رئاسة الوزراء وجاء في عصر حكومة أحمد نظيف

2 – السفير محمد حجازي عقب ثورة يناير

3 – السفير علاء الحديدي

4 – السفير هاني صلاح

5 – السفير حسام القاويش

6 – السفير أشرف سلطان

7 – المستشار نادر سعد