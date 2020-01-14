«نقل النواب» تدرس مشكلة توقف بعض قطارات الصعيد

تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، اجتماعان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشكلات السكة الحديد، وسبل تطويرها وصيانتها.



يتناول الاجتماع الأول دراسة مدى مساهمة الشركة المصرية الفرنسية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في تحقيق مستهدفات خطة الهيئة للتنمية المستدامة.



أما الاجتماع الثاني، فيتضمن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول توقف بعض قطارات الصعيد، وتشمل:



- طلب مقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن حاجة أهالي مدينة ملوي بمحافظة المنيا إلى وقوف القطارات المميزة والمكيفة أرقام «158، 186، 90، 872» بمحطة الروضة بملوي، والقطاران رقمي «997، 996» بمحطة ملوي.



- طلب مقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن عدم توقف قطارات «القاهرة أسوان» أرقام «1902، 1903، 2006، 2007، 2008، 2009، 157» مميز بمحطة سكة حديد البلينا بمحافظة سوهاج، بالرغم من احتياج الأهالي لهذه القطارات.



- طلبان مقدمان من النائب علاء عساسة، الأول بشأن التقصير والإهمال في صيانة عدد 2 جرار سكة حديد، وتركهما في حالة تشغيل بمحطة قطار المنزلة بمحافظة الدقهلية منذ ثلاثة سنوات، فيما يتناول طلب الإحاطة الآخر عدم تنفيذ توصية لجنة النقل والمواصلات بسرعة إنشاء محطة قطار جديدة بالعصافرة محافظة الدقهلية بدلًا من المحطة القديمة المتهالكة.