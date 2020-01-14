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سياسي

«خطة النواب» تتأهب لإنهاء قانون الجمارك

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:50 ص
النائب ياسرعمر
النائب ياسرعمر
مني هيبة
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قال النائب ياسرعمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قانون الجمارك المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أنها ستكون الأخيرة.

وأضاف «شيبة»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها، أمس الإثنين، إلى المادة 85 من القانون، فيما لم يتبقي سوى بضع مواد، سيتم انهاء مناقشتها خلال جلسة اليوم.

وعن العقوبات التي أقرتها اللجنة بشأن المخالفات والجرائم الجمركية، أفاد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بإقتصارالعقوبات الواردة في شأن المخالفات الجمركية على الغرامة فقط، لافتًا إلى أنها قد جاءات متدرجة حسب درجة المخالفة سواء بسيطة أو متوسطة أو الكبيرة.

وأوضح أن العقوبات المتعلقة بجرائم التهريب والتزويرفقد شملت الجبس والغرامة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، لردع مرتكبيها.

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