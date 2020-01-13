ريم البارودي: «بعيش قصة حب وأحمد سعد مش في دماغي»

تحدثت الفنانة ريم البارودي عن علاقتها بزوجها السابق الفنان أحمد سعد، بعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.



وقالت ريم خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع عبر فضائية «النهار»: «مقدرش أكره أحمد سعد لأن العشرة بينا ١٦ سنة وأكيد مش هحبه وأعيش على ذكراه اللي انتهت».



وأضافت: «أحمد خانه التعبير إنه يقول إننا أصحاب لأن الموضوع غير كده هو خارج حياتي تمامًا كل القصة إني كنت في أحد الفنادق في العيد مع عائلتي وقابلته مع صحابه وسلمنا على بعض فقط».



وتابعت: «أحمد مش في دماغي ولم أفرح عندما طلق سمية الخشاب، على فكرة أنا عشت قصة حب بعد أحمد سعد».



وتزوجت ريم البارودي من الفنان أحمد سعد، سرًا وكشفت خلال لقائها بأحد البرامج قصة زواجهما التي لم تستمر كثيرًا ونشرت صورة لوثيقة الزواج.