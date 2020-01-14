4.6 مليار جنيه ارتفاعًا فى مساهمات الحكومة لتأمين موظفيها بـ2019

شهدت المساهمات الحكومية في تأمين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إرتفاعًا قدره 4 مليار و687 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019 – 2018، حيث بلغ إجمالي تلك المساهمات نحو 13 مليار و271 مليون جنيه، مقابل 8 مليار و584 مليون جنيه في العام السابق عليه.



وحسب البيان الوارد ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنقضية، الذي تنفرد به "الدستور" في إطار الحسابات الختامية المحالة إلي البرلمان، فقد تم توزيع هذا المبلغ على 8 بنود، هي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، واشتراكات نظام المكافأت، واشتراكات المدة السابقة، بالإضافة إلى التأمين على العاملات في أجازة لرعاية أطفالهن، ومزايا تأمينية أخرى، والتأمين ضد المرض، وضد إصابة العمل.



وجاء بيان توزيعها كالتالي:



- التأمينات ضد الشيخوخة والعجز والوفاة: 9.281 مليار جنيه



- اشتراكات نظام المكافآت: 336.79 مليون جنيه



اشتراكات المدة السابقة: 3.998 ألف جنيه



التأمين علي العاملات في أجازة لرعاية أطفالهن: 67.991 مليون جنيه



مزايا تأمينية أخرى: 1.793 مليار جنيه



التأمين ضد المرض: 1.304 مليار جنيه



التأمين ضد إصابة العمل: 488.975 مليون جنيه