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حوادث

موظف يحرق سيارة معيد جامعي لشكه في علاقته بزوجته

الإثنين 13/يناير/2020 - 11:00 م
حرق سيارة
حرق سيارة
ندي حمدي
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أضرم موظف النيران في سيارة أستاذ جامعي بمنطة أكتوبر بعد شكّه في وجود علاقة بينه وبين زوجته، وتمكّنت مباحث الجيزة من ضبطه.

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم أول أكتوبر بوجود بلاغ باشتعال النيران بسيارة ماركة نيسان ملك معيد جامعي، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع اكتوبر وتبين من الفحص وجود شبهة جنائية.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بشركة اسمنت، القت قوة أمنية برئاسة المقدم اسلام المهداوي رئيس مباحث اكتوبر اول القبض علي المتهم.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة انتقاما لشكه في وجود علاقة عاطفية بين زوجته وبين مالك السيارة المعيد الجامعي فقام بسكب مادة سريعة للاشتعال عليها واشعل النيران بها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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