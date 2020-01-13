اعتقال ابن المرشد الإيراني المعارض «مهدي كروبي»

قال موقع سحام نيوز، إن نجل مهدي كروبي زعيم الحركة الخضراء المعارضة في إيران اعتقل اليوم.



وجرى اعتقال حسين كروبي بعد يومين من دعوة والده، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، للمرشد الإيراني علي خامنئي للتنحي بسبب أسلوب معالجته لحادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.



وتعاني إيران من توترات بسبب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وردود المرشد الأعلى وتهديداته للدول الغربية ما أثار غضب الإيرانيين ودفعهم إلى التظاهرات.



وتشهد إيران منذ أيام تظاهرات واسعة في عموم البلاد، مطالبة بسقوط النظام السياسي وعلى رأسه المرشد الأعلى علي خامنئي، وكانت شرارة التظاهرات إسقاط الحرس الثوري لطائرة ركاب مدنية أوكرانية الأسبوع الماضي خلال استهدافه قواعد أمريكية في العراق.