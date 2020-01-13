معسكر تدريبي وتوعوي ببرامج «الحرية المصري» ببني سويف

عقدت أمانة التدريب والتثقيف وأمانة الخدمات بحزب الحرية المصري بمحافظة بني سويف، اجتماعًا بحضور عاطف عبدالجواد، أمين الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، وجمال صديق أمين التنظيم، ويوسف على فرج أمين عام مساعد المحافظة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال.



قال شريف سعيد، أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، إنه وضع خطة لأمانة التدريب والتثقيف، ومناقشة تشكيل الأمانة، واستحداث لجان داخل الأمانة، إضافة لاختيار بعض الأعضاء الفعالة للمشاركة فى المحليات.



ولفت أمين الحزب ببني سويف إلى أن المناقشات أسفرت على صياغة رؤية ورسالة أمانة التدريب والتثقيف، ووضع خطة عمل قصيرة المدى وبعيدة المدى، إضافة لتبنى مجموعة من المبادرات المقترحة والعمل على تنفيذها مثل تدريب 10 آلاف طالب لتأهيلهم لسوق العمل فى مجالات عديدة، ومراعاة المبادرات والدورات والندوات مع المناسبات كافة.



وقال رمضان الشريف، أمين الخدمات للمحافظة، إن الاجتماع أسفر عن صياغة رؤية ورسالة أمانة الخدمات، ووضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها نهج الأمانة، لتيسير العمل، وتقديم العديد من الخدمات ومنها الخدمات العلاجية، والخدمات التابعة للمواسسات الحكومية والأهلية، وكذلك إطلاق حملة لتوعيه المواطنين بالمحافظه بالخدمات المقدمة من الدولة وكيفيه الاستفاده منها مثل برنامج تكافل وكرامة.



وأشار إلي أنه تم طرح فكرة تنفيذ نقابه للباعة المتجولين وعدم تهميشهم، والعمل علي خدمة المواطن بشتي الطرق المتاحه في كل وقت وحين.