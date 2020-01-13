السيطرة على حريق أسفل كهرباء الضغط العالى بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق في نخلة أسفل عمود ضغط عالي بطريق خط 12 بقرية منشأة العمار بمدينة طوخ.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بنخلة أسفل عمود ضغط عالي بطريق خط 12 بقرية منشأة العمار.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 4 سيارات وتم السيطرة على الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.