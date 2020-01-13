انتهاء تصوير «سر الكتاب 18» لحجاج عبد العظيم (صور)

انتهى صناع فيلم «سر الكتاب 18» من تصوير العمل الذي يخرجه بلال العربي، ويشارك في بطولته الفنان القدير حجاج عبد العظيم بجانب مجموعة من الفنانين الشباب، قصة وسيناريو وحوار إسماعيل فارس.



«سر الكتاب 18» فيلم قصير، بطولة الفنان حجاج عبد العظيم، أبانوب بولس، مينا بولس، عمر حسين، مريم عماد، سماح حسن، سلمى هاني، مروة عبيد، ظهور خاص للطفل أحمد سيد، من إخراج بلال العربي، تأليف وسيناريو وحوار إسماعيل فارس، مخرج منفذ مصطفي الشاهد، مدير التصوير كريم عادل، مساعد مخرج أول عمرو حامد، مهندس ديكور حسام التركي، كوافير محمد سعيد، ستايلست سلمي هاني، إنتاج شركة مكسيموس للإنتاج الفني والسينمائي وشركة ديبفيجن.



وأعرب الفنان القدير حجاج عبد العظيم عن سعادته بالتعاون مع مجموعة من الفنانين الشباب، ونوه إلى ضرورة أن يساند الفنانين الكبار الممثلين الصاعدين حتى يكونو قدوة لهم ويساندوهم في بداية مشوارهم الفني، لأن الشباب هو القادم وهو الذي يبدع.



تدور أحداث فيلم «سر الكتاب 18» في إطار من الرعب والإثارة، حول 3 شباب تدفعهم الصدفة إلى العثور على كتاب يورطهم في عدة مشاكل وأخطار جسيمة، وطيلة الأحداث يحاولون الفرار من هذا الخطر الذي يهدد حياتهم.



وسيطرت على فريق العمل خلال أيام التصوير، روح التعاون والمحبة، وشملت الكواليس العديد من المواقف الكوميدية والطريفة، خاصة مع الفنان حجاج عبد العظيم، الذي أضفى البهجة والسعادة في لوكيشن التصوير، وابدى الفنان القدير حجاج عبد العظيم سعادته الكبيرة بالتعاون مع مجموعة من الفنانين الشباب، ونوه على ضرورة أن يساند الفنانين الكبار الممثلين الصاعدين حتى يكونوا قدوة لهم ويساندوهم في بداية مشوارهم الفني، لأن الشباب هو القادم وهو الذي يبدع.