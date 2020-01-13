انطلاق ورشة زجاج ضمن المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» بالإسكندرية

أطلق فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الإثنين، ورشة لصناعة زجاج معشق، ضمن المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي وسط المدينة.



وقال مسعود المصري، مدير فرع ثقافة الإسكندرية، إن الورشة تضم ٣٠ متدربا من الشباب في المرحلة العمرية من ١٨ إلى ٤٠ سنة، مقسمين إلى ١٠ مجموعات، لافتا إلى أنه تم توفير الخامات والأدوات لكل متدرب، كما أن التدريب، الذى يستمر لمدة شهر، يتم على يد نخبة من المتخصصين في مجال الفنون التشكيلية وصناعة الزجاج.



وأضاف "مدير ثقافة الإسكندرية" أنه من المقرر إقامة مسابقة تشجيعية لأعمال المتدربين، فى نهاية الورشة، بحيث يحصل الفريق الفائز على جائزة مالية قدرها ٨ آلاف جنيه.