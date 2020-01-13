تسليم أسئلة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالأقصر

سلّم مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الأقصر الأزهرية أحمد علي، الاثنين، مديري الإدارات التعليمية الخمس (الأقصر، القرنة، أرمنت، إسنا، شرق، إسنا غرب) المظاريف الخاصة بأسئلة إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 20192020 للشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتي ستنطلق بعد غد الأربعاء، وتستمر حتى يوم 23 من يناير.



من ناحيته، وجه مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب أحمد عبادي أحمد، رؤساء ووكلاء اللجان، بالتواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة في حال مواجهة أي عقبة أو مشكلة خاصة بالامتحانات.