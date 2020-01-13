فاروق حسني: 1557 مكتب استشاري شاركوا فى تصميم المتحف الكبير

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة والآثار الأسبق، إن المهندس الذي صمم المتحف المصري الكبير كان صغير السن ومن أصل صيني.



وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 1557 مكتب استشاري شاركوا في وضع تصميم المتحف.



وأوضح وزير الثقافة والآثار الأسبق، أن المتحف هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للإنسانية، وتنفيذ المتحف معجزة والمجهود المبذول فيه مذهل، موجها الشكر لوزير السياحة والآثار خالد العناني على مجهوده في بناء المتحف.



وأردف فاروق حسني أنه اختار مكان إنشاء الفندق بعد عرض الفكرة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكن مبارك اصطحبه في المكان برفقة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع في ذلك الوقت وكانت في أرض رملية، مضيفا أنهم اختاروا مكانا آخر، وكان أفضل من المكان الذي تم اختياره في البداية، وهو الموقع الحالي للمتحف.



وتابع حسنى أن يوما واحدا لا يكفى لزيارة المتحف ويحتاج لأربعة أيام، ولهذا تم إنشاء فندق بجواره، كما تم إنشاء مطار وعدد من المشروعات الأخرى.



وأكد وزير الثقافة والآثار الأسبق، أن المتحف المصري مصدر فخر لكل المصريين، مؤكدا أنه انبهر أثناء زيارته للمتحف اليوم.