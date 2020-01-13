السعدني: القيادة السياسية لن تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل

أكد المهندس علاء السعدني، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أن القيادة السياسية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يفرض عليها أي قرار يضر بمصلحة الشعب المصري، ولم تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل باعتباره شريان الحياة وقضية أمن قومي.



وأضاف السعدني، في بيان له اليوم الإثنين، إن مطالب الحكومة المصرية من الجانب الإثيوبي مشروعه وتعد حقا أصلا لها، مشيرًا إلى أن تلك المطالب تكفل حقوق الجانبين المصري والإثيوبي، سواء بعدم قلة منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترًا، أو بتقديم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا من المياه إلى مصر، حيث إن الجانب الإثيوبي رفض تلك المطالب، معللًا ذلك بأن هذه المطالب لا تحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها وهذا غير صحيح.



وأوضح السعدني، أن البرلمان المصري مستمر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل، خاصة عقب البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية والذي وصف بيان إثيوبيا بشأن السد بتضليل وتشويه الحقائق.