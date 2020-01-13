تكريم رئيس جمعية المحافظة على القرآن بالدقهلية

كرّم المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور احمد هيكل، مدير عام التعليم تلمهندس هشام أحمد المناوي، رئيس مجلس ادارة جمعية المحافظةعلى القرأن الكريم بالمنصورة، وعادل رمزي خليل، مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية نظرا لدور مدرسة الزهراء المتميز فى المشاركة بمسابقة"إبداع مراهق"، والتى نظمها مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربية بالقاهرة بالشراكة مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والجمعية المصرية لطب المراهقين بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الثقافة.



وشارك طلاب مدرسة الزهراء الاسلامية في المسابقة ممثلين عن إدارة شرق المنصورة التعليمية الأمر الذي ادي الى حصول المحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية خلال الإحتفالية التى اقيمت بدار الاوبرا المصرية.



من جهته، قدم هشام المناوي، الشكر للدكتورة سوزان زكريا، ريئس مجلس ادارة نادى اليونسكو بالدقهلية، والدكتور محمد بحيري، منسق عام الدقهلية، وإيمان احمد عيسى، مدير عام مدرسة الزهراء الاسلامية ومنسقى اليونسكو بالمدرسه وعبير السيد، رئيس قسم اللغة الانجليزية ونيفال السعيد مطاوع،وكيلة المرحلة الاعدادية؛ نظرًا للجهد الملموس فى تنمية المواهب من طلاب المدرسة والظهور بمظهر مشرف بين المدارس والإدارات والمديريات على مستوى الجمهورية.