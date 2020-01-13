خالد أبو بكر ردًا على أكاذيب الإخوان: يعانون حالة من الفلس (فيديو)

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن زيادة الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج، ساهمت بدور كبير فى انخفاض سعر صرف الدولار، وهذه مؤشرات لا تحتاج لأي تعليق من الحكومة، وهذه ثمرة تعب وتحمل المصريين للإصلاح الاقتصادي، ولكن لابد من ضبط آليات السوق والأسعار والرقابة.



ورد خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e"، على أكاذيب الإخوان وشائعاتهم قائلًا: "هؤلاء يعانون حالة من الفلس، فهم شوية قرود في تركيا ولندن، يتحدثون في كل شيء دون علم.. يا زوبع يا جاهل".



وعرض خلال الحلقة مقطع فيديو للإخواني حمزة زوبع، الذي راح يزعم عبر قناة "مكملين" الإخوانية في أغسطس 2017، أن لديه أدلة بأن سعر الدولار سيصل إلى 150 جنيه، وقال: "الدولار النهارده بـ 17 جنيه، وهيزيد لـ 150 جنيه، وقد يرتفع 10 أضعاف ليصل إلى 170 جنيه فيما بعد، وبقول للناس اللي بتشتغل بالخارج متحولش فلوسك وخليها".