«ده شاي».. 5 حقائب مخدرات تسقط «المخادع» بمطار القاهرة

أحبطت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها.



واشتبه رجال الجمارك في راكب قادم من مدينة أمسترام الهولندية يحمل 5 حقائب وبتمريرها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أشياء عضوية داخل عبوات وكذلك عبوات أدوية.



وبتفتيش الحقائب يدويًا تبين وجود 32 عبوة بلاستيكية مغلقة، وبسؤال الراكب عما تحتويه أجاب أنها أعشاب للشرب تماثل الشاي، وبفتح إحدى العبوات تبيّن وجود حوالي 5 جرام ماريجوانا بكل عبوة بإجمالي 160 جرامًا و5 عبوات بكل منها 56 قرصًا من عقار «البريجابالين» المدرج بجداول المخدرات و3 عبوات بكل علبه 30 قرصًا من عقار «الكودايين» المخدر.



وقرر جمال عبدالفتاح، مدير العام جمارك الركاب بجمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.