الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ده شاي».. 5 حقائب مخدرات تسقط «المخادع» بمطار القاهرة

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:03 م
مخدرات
مخدرات
راندا التوني
طباعة
أحبطت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها.

واشتبه رجال الجمارك في راكب قادم من مدينة أمسترام الهولندية يحمل 5 حقائب وبتمريرها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أشياء عضوية داخل عبوات وكذلك عبوات أدوية.

وبتفتيش الحقائب يدويًا تبين وجود 32 عبوة بلاستيكية مغلقة، وبسؤال الراكب عما تحتويه أجاب أنها أعشاب للشرب تماثل الشاي، وبفتح إحدى العبوات تبيّن وجود حوالي 5 جرام ماريجوانا بكل عبوة بإجمالي 160 جرامًا و5 عبوات بكل منها 56 قرصًا من عقار «البريجابالين» المدرج بجداول المخدرات و3 عبوات بكل علبه 30 قرصًا من عقار «الكودايين» المخدر.

وقرر جمال عبدالفتاح، مدير العام جمارك الركاب بجمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وإحالة الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 79 هاتف آيفون بمطار القاهرة

ضبط راكب حاول تهريب "ترامادول" عبر مطار القاهرة

إحباط 3 محاولات تهرب جمركى بمطار برج العرب

إحباط محاولتي تهريب أدوية وهواتف محمولة بمطار برج العرب

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

منذ يومين

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يعلن تراجع سعر الدولار

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار رئيس حزب أردوغان يدعو لـ«الجلوس مع مصر»

الصور

image description

حمادة هلال ينعى مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

تامر حسني يحضر عزاء مدير أعمال الكينج (صور)

image description

نجوم الفن والمجتمع في عزاء مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

نجوم الفن يؤازرون الكينج في عزاء زوج شقيقته

image description

يسرا تعزي محمد منير في زوج شقيقته

الأكثر قراءة

أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

الباز: «تسليم مقاطيع الإخوان» أول شروط مصر للجلوس مع تركيا

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

علاج جديد للسرطان بطريقة الإشعاع

روتين جديد يجنبك الإصابة بالزهايمر

اكتشاف بكتيريا خارقة تهدد البشرية

خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب

الرئيس نيوز

البرلمان الليبي: جولة المفاوضات في موسكو انتهت دون اتفاق

بدء اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري

أحمد موسى: قطر بتشترى السلاح وترميه

البابا تواضروس: سوهاج لها محبة خاصة فى قلبى

منوعات

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

دراسة: مشاهدة الأفلام في السينما مفيدة للجسد والمخ

اكتشاف جديد للحفاظ على لياقة العضلات

كشف أسرار صحراء تقع وسط المحيط الهادئ

كشكول

خبير أمريكي يجري عملية إصلاح "فتق إربي" لشاب في المستشفى التعليمى بطنطا

دكتورة التحرش بجامعة أسوان تروي تفاصيل الواقعة

"أيمن عاشور" يتفقد الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

برلماني عن واقعة التحرش بدكتورة أسوان: "الطالب قد يكون مظلومًا"

إسلام سياسي

قمة فرنسية لتعزيز مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة سكينة...والليلة الختامية ٢٢يناير

الرفاعية تتهم الشيعة بالوقوف وراء حملة إسقاط الأعلى للصوفية ... والهاشمى يرد :اتهامات باطلة

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف صفقات داعش وأردوغان

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: السيسي وجه بنشر الفعاليات بأنحاء الجمهورية

إبراهيم نصر الله يوقع «ثلاثية الأجراس» بالمعادي.. الجمعة

«قبرص بعد العاصفة» لـ محمود سعيد تثير الجدل مجددًا

غدًا.. عرض فيلم «علاقات خطرة» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك