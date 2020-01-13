أحمد موسى يسخر من تدريب الجيش القطري: «مرعب»

سخر الإعلامي أحمد موسى، من تدريبات الجيش القطري، قائلًا: "عملوا تدريب مرعب، محتاجين اللواء سمير فرج يشرح لنا جابوا الخبرات منين؟ تدريب قوي وعنيف وغير مسبوق، ضروري نعرف القطريين بيتدربوا في أنهي مدرسة عسكرية؟".



وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قطر اشترت 47 طائرة رافال جميعها مركونة، لأن من أرسلوا للتدريب على الرافال في فرنسا لم يعودوا من عام 2016، ما زالوا يتدربون".



وتابع: "اللي راحوا يتدربوا مرجعوش، بقالهم 4 سنين، بينما وزير الدفاع الفرنسي لما مصر استلمت الرفال قال فوجئنا بالطيارين المصريين بعد شهرين ثلاثة جاهزين، لا يمكن تعمل مقارنة بين المصريين والطيارين القطاريين".



وأوضح موسى أن قطر اشترت سلاح منذ 2017 وحتى نهاية 2019، بقيمة 58 مليار دولار، من روسيا وإيطاليا وفرنسا، مردفًا: "قطر أكثر دولة تشتري سلاح وترميه، لأنه معندوش جيش، ولا طيران، والطيران اللي سافروا يتدربوا مرجعوش".