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منوعات

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:51 م
عروسته رجل
عروسته رجل
وكالات
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اكتشف إمام مسجد في دولة أوغندا، عقب زواجه بأسبوعين أن عروسته رجل.

وقالت صحيفة "ديلى مونتر"، إن محمد موتومبا، إمام مسجد نور فى منطقة كيونجا، وسط أوغندا، كان يبحث عن سيدة جميلة ذات التزام ليتزوج بها، حيث سرد قصته قائلًا: "وقعت في حبها، وحين طلبت منها الزواج وافقت، لكنها قالت إنه لا يمكننا ممارسة الجنس إلا بعد أن أدفع المهر لخالتها، لأنها ليس لها عائلة سواها".

وعقب انتهاء مراسم الزواج لم يقترب الزوج من عروسه لمدة أسبوعين، بعد أن زعمت أنها فى فترة الحيض، ووافق موتومبا على الانتظار حتى تصبح أفضل، وعاد إلى عمله.

وبعد أيام لاحظ أحد جيران "موتومبا"، العروس وهى تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهى، والملابس، فى غياب زوجها، وقام بإبلاغ الشرطة، والتى أتت للقبض عليها وهى مرتدية الحجاب والصندل الحريمى.

وفتشت ضابطة المشتبه بها بدقة، قبل نقلها إلى الزنزانة وبدء التحقيق معها فى حادث السرقة، حيث اكتشفت أن المقبوض عليه ما هو إلا رجل، ويضع فى "حمالة الصدر" قطن، لخداع الناس بأنها سيدة.

وقال إسحاق موجيرا، ضابط التحقيقات الجنائية في مقاطعة كيونجا: "بعد الفحص الشامل، والتأكد من أن السيدة ذكر، تم إبلاغ زوجها الذى كان مرافقها بمركز الشرطة، والذى لم يكن مصدقًا وطلب من الشرطة السماح له بالتأكد بنفسه، وحينها حرر محضر آخر، يتهمه فيه بالنصب عليه، وتزويره فى الأوراق الرسمية، وفى الهيئة الخاصة به، وانتحال صفة سيدة، حتى يتمكن من الحصول على أمواله".

وأثبتت التحريات أن المتهم يدعى ريتشارد توموشابي، 27 سنة تنكر في زى سيدة للحصول على أموال موتومبا، وسرقة مسكنه، وألقى القبض على خالته المزعومة، لكنها تؤكد أنها لم تكن تعلم أن نابوكيرا كان ذكرًا، لأنها تعرفت عليها وطلبت منها الوقوف معها فى مراسم الزواج لأنها يتيمة.

وقال موجيرا: "تم إرسال ملف القضية إلى محامى الدولة المقيم للاطلاع عليها وننتظر المشورة القانونية قبل أن نأخذه إلى المحكمة".

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