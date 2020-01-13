أمريكا: سنعمل مع قادة العراق لتحديد أنسب مكان لنشر قواتنا في بغداد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعمل مع القادة العراقيين "لتحديد المكان الأنسب" بشأن نشر القوات الأمريكية في البلاد، في أعقاب طلب من بغداد الأسبوع الماضي للاستعداد لسحب تلك القوات.



وأضاف بومبيو في لقاء في معهد هوفر في كاليفورنيا: "سيتم‭‭ ‬‬في نهاية الأمر التوصل إلى حل لوضع قواتنا داخل العراق وسنعمل مع.. الزعماء المنتخبين في العراق لتحديد المكان المناسب".