دينا فؤاد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

احتفلت الفنانة دينا فؤاد، بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة زينة، ووجهت لها رسالة تهنئة خاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشرت دينا صورًا لابنتها وعلقت عليها: «كل سنة وانتي طيبة يا زينة يا هدية ربنا ليا في الدنيا يا أغلى حاجة على قلبي عقبال مليون سنة ربنا يخليكي ليا ومايحرمني من ضحكتك وطيبتك وحنيتك عليا ربنا يديني العمر وأشوفك أحلى عروسة في الدنيا».