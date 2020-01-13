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محافظات

حملة مكبرة على صيدليات ومحال الغردقة (صور)

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:40 م
حملة مكبرة على صيدليات
حملة مكبرة على صيدليات
علي عواد
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شنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، الاثنين، حملة مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين على الصيدليات والنوادي الصحية بمدينة الغردقة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور تامر مرعي، وكيل صحة البحر الأحمر، ومحافظ الإقليم، وأشرف حشيش، مدير الأمن، بالرقابة المشددة على الصيدليات والنوادي الصحية، ومتابعة الحركة الدوائية بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وتمكنت الحملة التي قادها الدكتور محمود السباعى مدير الإدارة العامة للصيدلة، وأحمد الدقاق رئيس الرقابة التجارية، وأعضاء التفتيش الصيدلي بالمديرية، من المرور على 6 صيدليات، وتم غلق 2 صيدلية لعدم وجود مدير مسئول، والمرور على 4 نوادٍ صحية لم يتم رصد مخالفات بها، وتفتيش 3 محلات لبيع مستلزمات رياضية، وتم ضبط 10 كيلو "امينو اسيد" و5970 قرص مكملات غذائية بقيمة 120 ألف جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحيته، أكد أحمد الدقاق، رئيس الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، أن الحملات مستمرة على المحال التجارية وأماكن بيع الجملة والتجزئية ومحطات الوقود بالمحافظة، للسيطرة على الاسعار ومنع الاحكتار، لافتًا إلى أن هناك تعليمات بمراقبة الأسواق بشكل دائم وعلى مدار اليوم.

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