عرض أولى حلقات «ختم النمر» على «ON E» السبت

استقرت شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل الدرامي «ختم النمر» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد صلاح حسني على موعد عرضه على الفضائيات.



ومن المقرر عرض أولى حلقات مسلسل «ختم النمر» يوم السبت المقبل 18 يناير الجاري على قناة «ON E» الفضائية، ويعد هذا العمل البطولة المطلقة الاولى للفنان أحمد صلاح حسني في عالم الدراما التلفزيونية.



وينتمى مسلسل «ختم النمر» للأعمال الطويلة المكونة من ٤٥ حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، حول عدد من الخطوط الدرامية بدائرة الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية، حول العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع، وهو عمل موجه في الأساس للأسرة العربية والمصرية.



ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، منهم: أحمد صلاح حسني، وميرهان حسين، ونسرين طافش، وإسلام جمال، وجميل برسوم، وتامر شلتوت، وإبراهيم فرح، ورشدي الشامي، ووفاء سالم، وعفاف شعيب، وكريم العمري، وحسنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.