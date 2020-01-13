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محافظات

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين برعاية أمن أسيوط

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:24 م
جلسة صلح
جلسة صلح
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تمكنت مساعي لجنة المصالحات بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مديرية الأمن ورجال الدين الإسلامي والمسيحي من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين أبناء عمومة دائرة مركز أسيوط.

وعقدت جلسة صلح لإنهاء النزاع الثأري بين عائلتين أبناء عمومة بيت محمد حسين وبيت كامل إسماعيل ينتميان لعائلة خلاف بقرية المطيعة دائرة مركز أسيوط في واقعة المحضر جنايات مركز أسيوط لسنة 2013م والناجم عنها مقتل شخص من بيت محمد حسين بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية.

وتم الصلح في حضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وأفراد العائلتين وحوالي 600 من أهالي القرية والقرى المجاورة بالسرادق المقام بذات الناحية.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط في إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحًا والعمل على تصفيتها تعميقًا للشعور الأمني لدى المواطنين ومنعًا لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر سلبًا على مؤشر الاستقرار الأمني.

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