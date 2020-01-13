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«الطريق إلى فرح» رواية جديدة لعبدالقادر صلال

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:24 م
الطريق إلى فرح
الطريق إلى فرح
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع رواية «الطريق إلى فرح» للروائي عبدالقادر صلال، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.

وقال الروائي عبدالقادر صلال عن الرواية: «قصة حب وبحث رمزية مزدوجة عن فرح الأنثى وعن صلح مع الحياة لشاب مختلف ومثقف يحمل أعباء وجودية وفلسفية».

المفارقة أن فرح ساذجة تعرضت لظروف اجتماعية سقيمة، وتعالج الرواية قضايا اجتماعية وفلسفية بقالب رومنسي.

وأضاف صلال في تصريح لـ«الدستور»: «الرواية تنقل أحداث جرت على مستوى جيلين».

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