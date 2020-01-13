ضبط عاطل بـ6 «فرش» حشيش بأسيوط

تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز أسيوط يفيد تمكن ضباط المباحث من القبض علي عاطل، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش قبل الاتجار بها.





تمكن ضباط مباحث مركز أسيوط من القبض علي عاطل بحوزته 6 فرش حشيش بأسيوط قبل الاتجار بها.حيث تم القبض علي المدعو "ع. م. س" عاطل ومقيم قرية درنكة دائرة المركز والسابق اتهامه في عدد 9 قضايا ما بين مخدرات وتزوير وهتك عرض، وبحوزته عدد 6 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 1200 جرام ومبلغ مالي 240 جنيها مصريا وهاتف محمول.وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقرّ بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.جار العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.