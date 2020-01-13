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مصر

«عاشور» يتفقد الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:16 م
الدكتور محمد أيمن
الدكتور محمد أيمن عاشو
إسراء جمال
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تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة، برفقة سونج بوه المستشار التعليمي بالسفارة الصينية، والدكتور أحمد الحيوى أمين صندوق تطوير التعليم، ومستشار الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.

وأشار نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إلى أن زيارة الجامعة هدفها الاطلاع على الجامعات التكنولوجية الحديثة التي يتم إنشاؤها في مصر، كون هذه الجامعة إحدى الجامعات الثلاثة التي بُنيت في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، فضلًا عن ٥ جامعات تكنولوجية جديدة جارٍ بناؤها في (6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر).

وأضاف الدكتور محمد أيمن عاشور، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم التكنولوجي، ومن شأنه تفعيل ربط الجانب التطبيقي الأكاديمي مع الصناعة، وكذلك لسد احتياجات السوق في مجالات الصناعة المختلفة، ورفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة، مشيدًا بالخبرة الصينية في مجال الجامعات التكنولوجية، لما تتمتع به من كفاءة عالية، وتكنولوجيا حديثة عالمية، وربط التعليم مع الصناعة.

وأكد نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، أن ورشة لوبان الصينية تعد من أكبر المراكز التعليمية الصناعية الفنية في العالم، وذات مركز تعليمي متقدم في العلوم التكنولوجية، وتم تفعيل شراكة بين الجانبين المصري والصيني، لإنشاء مركز لوبان في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، كمثال تطبيقي على التكنولوجيات الحديثة في مجالات متعددة، مثل صناعة السيارات، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة في تشغيل المنتجات المعدنية عن طريق التحكم الآلي.

وخلال الزيارة ناقش نائب وزير التعليم العالي مع المستشار التعليمي الصيني، إمكانية التكامل والتعاون بين الجامعات التكنولوجيا المماثلة وورشة لوبان في الصين، وكذلك إمكانية طرح شهادات مزدوجة، حيث يحصل خريج الجامعة التكنولوجية في مصر على شهادة مصرية وأخرى مماثلة لها من الصين، وكما تم بحث أوجه التدريب المشترك للطلاب وأعضاء التدريس، والإعداد لورشة عمل مشتركة "مصرية- صينية" تكون في مصر لتفعيل هذه الاتفاقيات.

كما تفقد نائب الوزير منشآت الجامعة، والمعامل، والمبنى التعليمي بالجامعة وقاعات الدراسة، وشدد على أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية لمعظم دول العالم.

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