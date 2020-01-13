الباز: «تسليم مقاطيع الإخوان» أول شروط مصر للجلوس مع تركيا

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مقال ياسين أقطاي، المستشار السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث فيه عن رغبة تركيا الجلوس مع مصر والتوصل إلى اتفاق.



وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إنه في السياسية لا يوجد خصومة مطلقة ولا صداقة مطلقة، لافتا إلى أن تصريحات "أقطاي" تعكس الرغبة في عودة العلاقات بين مصر وتركيا.



وأضاف: "قرار عودة العلاقات مصري ليس قرار النظام، ولو تركيا عاوزة تقعد مع مصر فهذا سيكون بشروط محددة، أولها أن مقاطيع الإخوان اللي في تركيا يتسلموا لمصر، ويكون في محاسبة على كل خطأ ارتكبته تركيا في حق مصر".